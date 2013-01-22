Тепер ліцензію отримати простіше

Відтепер, щоб отримати дозволи на охоронну діяльність, відкриття тирів, магазинів зі зброєю тощо, у дозвільну систему необхідно надати значно меншу кількість документів та довідок.

Про це повідомила Ірина Добровольська з СЗГ УМВС україни у Вінницькій області.

- Відтепер систему отримання дозволів та ліцензій на заняття певних видів господарської діяльності спрощено, - говорить начальник дозвільної системи та ліцензування УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції Ігор Ковалик. - Перелік документів, необхідних для отримання ліцензій, значно скоротили. Так, наприклад, для отримання дозволу на охоронну діяльність необхідно надати до відділу дозвільної системи УМВС лише заяву та документ про державну реєстрацію даного об’єкту. Такі зміни стосуються усіх видів господарської діяльності.

Підприємці, які займаються певним видом господарської діяльності, мають дотримуватися певних ліцензійних умов, передбачених законодавством. Контроль за цим покладено на працівників дозвільної системи міліції. За недотримання цих умов підприємця можуть позбавити ліцензії. Якщо раніше під час оформлення документів на той чи інший вид діяльності працівникам міліції необхідно було надати певні довідки медичного та юридичного характеру, то тепер підприємець має їх оформляти на своїх працівників та надавати їх під час перевірки. Підприємцям-порушникам надаватиметься час на усунення недоліків. У разі ігнорування – ліцензію буде анульовано.

В минулому році за порушення правил ліцензування на Вінниччині працівниками міліції позбавили ліцензій шістьох підприємців.