Міліціонери Тростянецького райвідділу підробили 41 адмінпротокол, повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу) КК України щодо фактів зловживання службовим становищем та службової підробки працівниками Тростянецького РВ УМВС області.

Прокуратурою Тростянецького району розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні за фактами підробки працівниками Тростянецького РВ УМВС області 41 адміністративного протоколу, до яких внесено недостовірні дані про вчинення 9 громадянами правопорушень, передбачених ст. ст. 176-178 КУпАП. Внаслідок таких протиправних дій на останніх незаконно накладено стягнення у вигляді штрафів.

Санкцією ч. 3 ст. 364 передбачається позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.