За добу сталося 5 пожеж

За добу у Вінницькій області сталося п’ять пожеж, внаслідок однієї з них загинула літня жінка

21 січня о 11:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №12 м. Могилів-Подільський від невідомої особи надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на провулку Б.Хмельницького. За вказаною адресою було направлено рятувальників, які ліквідували загорання в одній з кімнат оселі. Попри все, вогонь встиг знищити домашні речі та пошкодив ліжко. За попередніми даними, пожежа сталась через паління власника будинку. Збитки, завдані полум’ям, склали тисячу гривень. Рятувальникам вдалось вберегти майно на суму понад 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Цього ж дня о 15:12 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 33 смт Чечельник надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку с. Любомирка. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що в одній із кімнат горять домашні речі та майно. Під час гасіння пожежі в оселі було виявлено тіло 87-річної власниці будинку. Причини загорання та загибелі жінки встановлюють фахівці.

22 січня до рятувальників м.Тульчин від жительки села Кленове надійшло повідомлення про пожежу на горищі її власного будинку. На місце виклику було направлено бійців місцевої пожежної команди смт Шпиків, які швидко ліквідували небезпеку. Вогонь встиг знищити 10 кв м шиферного покриття та частину дерев’яного перекриття. За попередніми даними, загорання спричинило порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації пічного опалення. Орієнтовний збиток, завданий полум’ям, становить п’ять тисяч гривень.



