Знесиленого лебедя діставали сіткою

21 січня о 12:00 співробітники державної пожежно-рятувальної частини №23 смт Муровані Курилівці отримали повідомлення, що поблизу села Дружба на місцевій річці Караєць посеред водного плеса знаходиться лебідь, який потребує допомоги.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Прибувши на місце події, рятувальники побачили місцевих жителів, які намагалися самостійно врятувати птаха. Як з’ясувалося, знесилений птах знаходився у крижаній воді уже декілька днів.

Рятувальники за допомогою рибальської сітки витягнули обезсиленого лебедя з крижаної пастки та передали лісничому Мурованокуриловецького лісництва, який доправив лебедя до Вінницького зоопарку.



