Знесиленого лебедя діставали сіткою
13:32, 22 січня 2013Вінниця
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Був у крижаній воді
21 січня о 12:00 співробітники державної пожежно-рятувальної частини №23 смт Муровані Курилівці отримали повідомлення, що поблизу села Дружба на місцевій річці Караєць посеред водного плеса знаходиться лебідь, який потребує допомоги.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники побачили місцевих жителів, які намагалися самостійно врятувати птаха. Як з’ясувалося, знесилений птах знаходився у крижаній воді уже декілька днів.
Рятувальники за допомогою рибальської сітки витягнули обезсиленого лебедя з крижаної пастки та передали лісничому Мурованокуриловецького лісництва, який доправив лебедя до Вінницького зоопарку.
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