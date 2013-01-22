Облдержадміністрація проходить експертизу громадськості

Вінницькі чиновники облдержадміністрації «звітуватимуть», як вони слухають та чи насправді чують «думку народу». Запит на проведення громадської експертизи в ОДА 18 січня подала хмільницька громадська організація «ПРАВО».

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу повідомив голова ГО «ПРАВО» Віталій Дорох.

"Є постанова Кабміну, яку обладміністрація зобов’язана виконувати, тобто проводити консультації із громадськістю із проблемних питань. В першу чергу, це потрібно самій владі для того, щоб уникнути в майбутньому виникнення соціальних конфліктів. Адже влада має слухати і чути тих, хто їй делегував повноваження - людей. Ми хочемо оцінити діяльність влади у минулому році у цьому напрямку, тобто, саме у плані проведення консультацій із громадськістю. Наскільки влада виконує Постанову і на якому рівні та яка якість цих консультацій – чи вони взагалі проводились, чи були формальними, чи насправді на консультаціях піднімались ті питання, які турбують громаду", - розповів В. Дорох.

Експерт переконаний, що обговорювати із громадськістю влада має все, що має суспільно важливе значення – бюджет, його витрачання, місцеві реформи та різноманітні інновації, які інколи спадають на думку чиновникам. "Не є таємницею, що є пілотна медична реформа, яку населення сприймає не так позитивно, як нам розповідає влада, є проблемне питання щодо закриття шкіл… Приміром, нещодавно зустрів у пресі інформацію, що до породіллі добирались кілька кілометрів засніженою дорогою, а де ж тоді був той «розпіарений» гелікоптер?... Потрібно також вивчати, наскільки ці консультації ефективні чи враховуються потреби різних соціальних груп, а це має бути фаховий підхід, не «на папері», а соціологічна вибірка із всіх верств населення. Також варто зазначити, що такі консультації мають враховувати думки представників громад, які входять до складу області, а не обмежуватися заходами тільки у Вінниці", - переконаний експерт.

У його організації сподіваються, що отримають відповідь на всі поставлені у запиті запитання. Адже це продемонструє не лише ефективність діяльності влади, а й її бажання конструктивно співпрацювати. Громадськість першою подала владі «руку партнерства» - подібна експертиза Вінницьої ОДА ще не проводилась. Третій сектор також готовий запропонувати владі альтернативу у розв’язанні тих чи інших питань, що турбують мешканців регіону.

