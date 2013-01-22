На Вінниччині продали 166 ділянок
15:07, 22 січня 2013Вінниця
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За 33 мільйона гривень
На Вінниччині у 2012 році від продажу землі несільськогосподарського призначення до бюджетів різних рівнів надійшло 33 мільйона гривень, зокрема, до держбюджету - 3 мільйона гривень.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Минулого року у Вінницькій області продали 166 земельних ділянок площею 43,82 га вартістю 28,04 млн. грн. та прав оренди на 84 наділи площею 1,9 тис. га вартістю 2,80 тис. гривень.
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