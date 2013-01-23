У Вінниці об’єднають два підприємства «оборонки»

Міністерство оборони планує до кінця 2014 року об'єднати в одне підприємство два заводи «оборонки», - "45-й експериментально-механічний завод", який займається виробництвом металевих тарних ємностей для транспортних засобів, паливороздавальних колонок для АЗС і різального інструменту, і "732-й військовий завод",котрий створювався для виконання капітального ремонту засобів аеродромно-технічного забезпечення військової й вантажної техніки.

Про це з посиланням на заступника вінницького міського голови Валерія Коровія повідомляє Вінниця.Інфо.

Як заявив чиновник, у Міноборони вже затверджений план реструктуризації й оптимізації підприємств шляхом їх об'єднання.

Коровій додав, що за рахунок об'єднання підприємства зможуть зменшити на 54% займану площу, при цьому збільшити кількість працюючих з 330 до 700 осіб, а обсяг продукції, що випускається збільшити в 2 рази до 100 млн. гривень у рік.