На Вінниччині оцінили землю

Наявність грошової оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування в районах забезпечити необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок впровадження плати за землю.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України.

У Вінницькій області впродовж минулого року нормативна грошова оцінка земель була виконана у 995 населених пунктах області. Наявність грошової оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування в районах забезпечити необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок впровадження плати за землю.

Як свідчить досвід, після проведення нормативної грошової оцінки земель збільшуються надходження до місцевих бюджетів від плати за землю. Таким чином, надходження від податку на землю збільшуються в середньому: в містах обласного значення, зокрема у Вінниці - до 13341,3 тис грн, у містах районного значення та селищах міського типу - від 26 до 374 тис грн, у містах та селищах у середньому до 100 тис. грн на один населений пункт.