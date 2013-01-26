«Свобода» висунула кандидата в депутати облради по Калинівщині

Костянтина Васюка

Вінницька обласна організація ВО «Свобода» визначилась зі своїм висуванцем, який боротиметься за мандат депутата Вінницької обласної ради в Калинівському районі . Згідно з рішенням обласної партконференції, єдиним кандидатом від Об’єднаної опозиції по округу №14 стане свободівець Костянтин Васюк. Васюк очолює Калинівську міську парторганізацію ВО «Свобода» і є депутатом тамтешньої міської ради.

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