«Свобода» висунула кандидата в депутати облради по Калинівщині
11:38, 26 січня 2013Вінниця
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Костянтина Васюка
Вінницька обласна організація ВО «Свобода» визначилась зі своїм висуванцем, який боротиметься за мандат депутата Вінницької обласної ради в Калинівському районі .
Згідно з рішенням обласної партконференції, єдиним кандидатом від Об’єднаної опозиції по округу №14 стане свободівець Костянтин Васюк.
Васюк очолює Калинівську міську парторганізацію ВО «Свобода» і є депутатом тамтешньої міської ради.
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