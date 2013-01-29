Сьогодні - дві смолоскипні ходи

29 січня виповнюється 95 років бою під станцією Крути. У Вінниці вшанувати полеглих героїв збирається обласна організації ВО «Свобода» – о 17-й годині у сквері Козицького її активісти розпочнуть смолоскипний марш. Аналогічну акцію, але о 19 год плануються провести також учасники «Автономного опору».

Довідка.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року. 5 годин тривала битва між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді. Особливо вразило сучасників поховання юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і у кількості 27 людей були ними страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам’яті тридцяти». Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 2006 року на місці бою було встановлено пам’ятник.