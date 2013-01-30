У вінничанина вкрали велосипед, вартістю 16 тисяч
10:40, 30 січня 2013Вінниця
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В приміщенні вінницького підприємства у 26-річного вінничанина було викрадено велосипед вартістю 16 000 грн.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у скоєнні даного правопорушення працівниками міліції затриманий 35-річний раніше судимий житель м. Вінниці. Зловмисник їхав на викраденому велосипеді по вулиці міста.
В діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка), яке карається позбавленням волі на строк до трьох років.
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