У вінничанина вкрали велосипед, вартістю 16 тисяч

В приміщенні вінницького підприємства у 26-річного вінничанина було викрадено велосипед вартістю 16 000 грн.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За підозрою у скоєнні даного правопорушення працівниками міліції затриманий 35-річний раніше судимий житель м. Вінниці. Зловмисник їхав на викраденому велосипеді по вулиці міста.

В діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка), яке карається позбавленням волі на строк до трьох років.