Мовчан планує врожай зернових на рівні 4,5 мільйонів тонн

Вінницький губернатор очікує, що місцеві аграрії у 2013 році зберуть врожай зернових на рівні 4, 5 млн. тонн - за сприятливих погодних умов.

- Ми проаналізували структуру посівних площ в області. Якщо погодні умови впродовж періоду вегетації будуть на рівні середньостатистичних, то маємо амбіції планувати на 2013 рік врожай зернових не менше чотирьох з половиною мільйонів тонн. Це серйозні цифри. Вони стали наслідком роботи в аграрному секторі Вінниччини, яка була поведена за останніх півтора – два роки», сказав Мовчан.

За його словами, в області під посіви зернових культур врожаю 2013 року відведено 880 тис. га, - на 5 тис. га більше, ніж торік. З них 410 тис. га – озимий клин, 470 тис. га – відвели під ярі зернові.

Всього на Вінниччині 1,7 млн. га сільськогосподарських земель.

Торік аграрії області зібрали 3,7 млн. тонн зернових.