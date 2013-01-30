Ветеринарна міліція вилучила тонну «стрьомної» кільки

В одному зі складських приміщень Могилів-Подільського працівники ветеринарної міліції виявили та вилучили небезпечну харчову продукцію на суму 10 тис. грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

28 січня під час перевірки місць реалізації, обробки та зберігання продукції тваринного походження та сировини для її виготовлення міста Могилів-Подільського, у складі-холодильнику, що належить двом місцевим підприємцям, працівники вінницької ветеринарної міліції вивили рибну продукцію (кільку) загальною вагою 1120 кілограмів.

На рибі не було ніякого маркування, ветеринарних документів та даних виробника - така продукція вважається небезпечною для людей. Контрафактна риба була вилучена та направлена на зберігання до встановлення якості та прийняття рішення.

Цього ж дня головним державним інспектором ветеринарної медицини у м. Могилів-Подільський було винесено постанову про утилізацію рибопродукції та направлено її на Тульчинський ветеринарно-санітарний завод для переробки у відповідних технологічних режимах. Відтак, вінницькими міліціонерами не допущено потрапляння в обіг понад тонни небезпечної харчової продукції.

За інформацією начальника ветеринарної міліції Вінниччини Павла Дармограя, наразі правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Чоловіків чекає штраф від трьох до десяти мінімальних зарплат.

Загалом з початку року вінницькими правоохоронцями виявлено та вилучено більше 4-х тонн неякісної, а під час і небезпечної для людей, харчової продукції.