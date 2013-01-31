Спірідонова їздила в Ладижин «дожимати» медреформу

Ладижин залишається єдиним містом на Вінниччині де не впроваджується медична реформа. Під час перебування в місті заступник губернатора Любов Спірідонова взяла участь у пленарному засіданні позачергової сесії міської ради, на якому розглядалися питання щодо виділення землі на будівництво доступного житла, а також питання провадження пілотного проекту по реформі медицини в місті.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

«Звертаючись до присутніх Любов Спірідонова навела ряд переваг, які отримали жителі подільської глибинки, після впровадження реформи. Це відродження ФАП-ів, професійне перенавчання лікарів сімейної практики, для яких закуплено чимало автомобілів та створення централізованої служби швидкої медичної допомоги. А також значне підвищення заробітної плати сімейних лікарів», - йдеться у повідомленні.

В рамках робочої поїздки Любов Спірідонова відвідала Ладижинську лікарню.

Під час зустрічі медики підняли проблемне питання значної різниці зарплати сімейного лікаря і лікаря вторинної ланки медичної допомоги.

Любов Спірідонова запевнила що, наразі, це питання знаходиться на розгляді у Міністерстві охорони здоров’я України.

Також вона відзначила, що ситуацію яка склалась в Ладижині перебуватиме на постійному контролі обласної влади.

«Дискусію ще не завершено, однак шлях до компромісу відкрито» - наголосила Любов Спірідонова.