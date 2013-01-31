Вінницькі аграрії поповнили бюджет на 423 млн. гривень

15:08, 31 січня 2013
Вінниця
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На сто мільйонів більше, як у 2011

Вінницькі аграрії у 2012 році сплатили до бюджету 423 мільйони гривень, - майже на 100 мільйонів більше, ніж попереднього року.
Про це повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, виступаючи на всеукраїнському галузевому семінарі з питань правового забезпечення діяльності у сфері сільського господарства.

«На теренах Вінниччини маємо  2590 сільгоспвиробників. Всі вони працюють , надають податкову звітність. Відсоток платників, які отри мали пільгу, і не працювали, - дуже незначний. Це свідчить  про те,  що попри всі виклики аграрний бізнес області розвивається.  Скажімо, надходження до бюджету від сільгоспвиробників  за 2012 рік складають 423 мільйони гривень . Це цифра дуже позитивна, адже перевищує показник минулого року   майже на  100 мільйонів», - сказала І. Зленко.

За її словами, найбільшу питому вагу в структурі «аграрних» надходжень за минулий рік становить податок на землю. Фактично ці платежі складають 61% .

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