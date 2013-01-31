Вінницькі аграрії поповнили бюджет на 423 млн. гривень

Вінницькі аграрії у 2012 році сплатили до бюджету 423 мільйони гривень, - майже на 100 мільйонів більше, ніж попереднього року.

Про це повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, виступаючи на всеукраїнському галузевому семінарі з питань правового забезпечення діяльності у сфері сільського господарства.

«На теренах Вінниччини маємо 2590 сільгоспвиробників. Всі вони працюють , надають податкову звітність. Відсоток платників, які отри мали пільгу, і не працювали, - дуже незначний. Це свідчить про те, що попри всі виклики аграрний бізнес області розвивається. Скажімо, надходження до бюджету від сільгоспвиробників за 2012 рік складають 423 мільйони гривень . Це цифра дуже позитивна, адже перевищує показник минулого року майже на 100 мільйонів», - сказала І. Зленко.

За її словами, найбільшу питому вагу в структурі «аграрних» надходжень за минулий рік становить податок на землю. Фактично ці платежі складають 61% .