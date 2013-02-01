18-річний юнак тричі грабував магазин

На Бершадщині працівники міліції затримали жителя районного центра за підозрою у скоєнні крадіжок грошей з магазинів, повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники міліції у м. Бершадь затримали чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні ряду крадіжок з магазинів. До приміщення зловмисник потрапляв шляхом пошкодження вікон та металевих решіток на них. Сума викрадених грошових коштів становить близько дванадцяти тисяч гривень.

Протягом місяця до Бершадського райвідділу міліції надійшли три заяви від місцевих підприємців про те, що вночі з приміщення їхніх магазинів невідома особа шляхом пошкодження вікон скоїла з каси крадіжку грошей. До приміщення магазину, розташованого в одному з сіл району, злодій навідувався двічі протягом двох тижнів. На місці кримінального правопорушення працівники міліції вилучили відбитки пальців рук зловмисника.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів особа, причетна до даного правопорушення, встановлена та затримана. Ним виявився 18-річний житель м. Бершадь. Викрадені гроші зловмисник витратив на власні потреби.

За фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінально кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Зловмиснику загрожує ув’язнення на строк від трьох до шести років.