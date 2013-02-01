Вінницькі індорхокеїсти вийшли в лідери

У м. Шостка (Сумська область) відбувся I тур зимового чемпіонату України з індорхокею. На старт вийшли господарі майданчику, збірна Черкаської області, ХК «Політехнік-Спартак» (Житомирська область) і 3 команди з Вінниці.

Лідерство, як мі передбачалося, захопив діючий чемпіон країни – вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя». Підопічні Павла Мазура перемогли у всіх проведених матчах. Зокрема, ОСДЮШОР «Олімпія» (Вінниця) вони переграли з рахунком 7:4, КДЮШОР «Свема» (Шостка) – 14:2, збірну Черкаської області – 11:2, «ШВСМ-Олімпію-ЦОП» (Вінниця) – 7:2, «Політехнік-Спартак» (Житомирська область) – 13:3.

Завершальний, II тур чемпіонату України з індорхокею відбудеться в Літині з 8 по 10 лютого.