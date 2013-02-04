Площу Вінницю збільшать за рахунок окружної

1 лютого, під час чергової сесії, депутати міської ради затвердили 46 питань. Серед них – зміни до генерального плану міста Вінниці, пише Моя Вінниця.

Депутати міської ради своїм рішенням внесли зміни в генеральний план міста. Вони пов’язані з потребою актуалізації багатьох позицій містобудівного розвитку, які виявлені в процесі моніторингу генплану за 5 років.

Потреба приведення цих змін викликана і вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з яким всі процеси містобудівного розвитку, розміщення всіх об’єктів – повинно відповідати рішенням генплану, а генплан, в свою чергу, не можна корегувати раніше аніж через 5 років.

Також, в цьому проекті, напевно що вперше, застосовано інноваційний підхід до процесів перетворень і можливих змін цільового призначення території - визначенні так звані зони реабілітації. Це території, на яких процеси змін вже частково реалізовані або тривають, чи існують тільки наміри в майбутніх змінах.

Але головне кардинальне рішення цього проекту – достатньо амбітний намір по зміні межі міста, яку заплановано встановити по окружній дорозі. Це звичайно тягне за собою досить вагоме збільшення загальної площі міста.

- Суть цих планів зовсім не в бажанні просто збільшити площу і навіть не в прагненні отримати додаткові надходження від плати чи оренди землі хоча ці території обслуговуються за рахунок міста дорожньою, транспортною та інженерною інфраструктурою, - запевняє головний архітектор міста Олександр Рекута. - Перш за все, ставиться за мету, необхідність формування стратегії і перспектив планомірного і гармонійного розвитку міста в певному цілісному утворенні, де не має конфліктів інтересів.