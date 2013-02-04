Рибалка з поламаною ногою застряг на острові

3 лютого о 13:25 рятувальникам обласного центру надійшло повідомлення, що на острові Фестивальному на р.Південний Буг перебуває людина, яка не в змозі самостійно дістатись до берега та потребує допомоги.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



До місця події було направлено рятувальне відділення державної пожежно-рятувальної частини №4 м. Вінниці. На місці події рятувальники з’ясували, що 30-річний місцевий житель, перебуваючи на острові разом з рибалками, необачно оступився та травмував праву ногу.



Бійці служби «101» для транспортування потерпілого використали надувний човен, в якого на носилках поклали чоловіка та за допомогою рятувальної мотузки по льоду річки підтягнули до берега, де його передали працівникам швидкої допомоги. Чоловіка у задовільному стані було госпіталізовано в другу міську клінічну лікарню.

