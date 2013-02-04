Бруківку на Соборній знову перекладуть

Вінницька міська рада вирішила виділити 2 870 000 гривень на вибірковий капітальний ремонт центральної вулиці міста - Соборній.

Про це йдеться в рішенні Вінницької міськради від 1 лютого, пише Винница.info.

Згідно з рішенням, вибірковий капремонт вулиці Соборній буде здійснюватися за рахунок залишків коштів субвенції Вінниці з обласного бюджету.

За словами першого заступника мера Вінниці Володимира Кістіона, виділені кошти будуть направлені на реконструкцію тротуарів вулиці.

Нагадаємо, що в грудні 2006 року виконавчий комітет Вінницької міської ради виділив 24 млн гривень на реконструкцію вулиці Соборній до кінця 2008 року.

У 2005 році Вінницька міськрада вирішила облаштувати територію Соборній, затвердивши містобудівну програму "Інвестиційні зони вулиці Соборної", згідно з якою інвесторам на конкурсній основі пропонується 4 зони, загальною площею 2,7 га для будівництва для будівництва житла та сфери послуг.

У лютому 2005 року Вінницький міськвиконком звернувся до Кабінету Міністрів з проханням виділити 20 млн. гривень з державного бюджету для капітальної реконструкції вулиці Соборній.

Довідка

Вулиця Соборна знаходиться в центральній історичній частині Вінниці, при цьому більше 60% її дорожнього покриття застелене кам'яної бруківкою.

Під проїжджою частиною Соборної знаходиться система ходів і катакомб XVI-XX століть, які суттєво впливають на технічний стан і умови експлуатації вулиці.

Загальна протяжність Соборній, яка з'єднує три райони міста, становить 1,602 км.



