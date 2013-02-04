Вантажівка з 21 тонною яблук перегородила дорогу

2 лютого о 10:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №17 смт. Вороновиця надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Могилів-Подільський-Вінниця» поблизу с. Пултівці Вінницького району вантажний автомобіль «ДАФ», за кермом якого перебував 44-річний громадянин республіки Молдова, на слизькій дорозі з’їхав у засніжений кювет та самостійно не може виїхати, частково перекривши рух на проїжджій частині дороги. Автомобіль був завантажений 21 тонною яблук.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Прибувши на місце події, працівники служби «101», за допомогою спецтехніки витягнули вантажний автомобіль з кювету та звільнили проїжджу частину дороги.

Того ж дня о 23:23 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що у мікрорайоні Сабарів по вул. Заньковецької застрягла карета швидкої допомоги, яка не може самостійно піднятись на крутий підйом через ожеледицю.



Працівники оперативно-рятувальної служби допомогли спецавтомобілю вибратись на проїжджу частину.



