До Вінниці везуть мощі царя Костянтина та матері його Олени

До Вінниці привезуть мощі святих рівноапостольних царя Костянтина та матері його, цариці Олени. Всеукраїнський хресний хід зі святинями організовує Українська Православна Церква до 1700-річчя Міланського едикту.

13 лютого з місця, де отримав Хрещення святий рівноапостольний князь Володимир – древнього Херсонесу Севастополі, хресний хід вирушить містами України.

За півроку святині побувають у 51 місті України.

До Вінниці мощі святих рівноапостольних царя Костянтина та матері його, цариці Олени 23 травня.