До Вінниці везуть мощі царя Костянтина та матері його Олени
14:40, 04 лютого 2013Вінниця
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13 лютого виріушили з Севастополя
До Вінниці привезуть мощі святих рівноапостольних царя Костянтина та матері його, цариці Олени. Всеукраїнський хресний хід зі святинями організовує Українська Православна Церква до 1700-річчя Міланського едикту.
13 лютого з місця, де отримав Хрещення святий рівноапостольний князь Володимир – древнього Херсонесу Севастополі, хресний хід вирушить містами України.
За півроку святині побувають у 51 місті України.
До Вінниці мощі святих рівноапостольних царя Костянтина та матері його, цариці Олени 23 травня.
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