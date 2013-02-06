Буйний зять мало не відправив на той світ свого тестя

У Вінниці чоловік ледь не забив до смерті свого тестя, який в стані алкогольного сп’яніння намагався з’ясувати з ним стосунки. У критичному стані з важкою черепно-мозковою потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

До 2-го міського відділу міліції від лікарів нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них каретою швидкої допомоги з тілесними ушкодженнями доставлено 57-річну жінку та її 56-річного співмешканця. І чоловік, і жінка знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

Оглянувши постраждалу, лікарі діагностували у неї перлом руки, а у її співмешканця – важку черепно-мозкову травму. Чоловік знаходився на межі між життям та смертю. Аби врятувати постраждалого, медики негайно його прооперували, але стан здоров’я чоловіка залишається критичним.

Як повідомив начальник 2-го міського відділу міліції Олександр Король, до лікарні негайно виїхали працівники міліції, аби з’ясувати обставини, за яких потерпілі утримали ушкодження. Зі слів жінки, її та її співмешканця вдома побив зять.

35-річного зятя потерпілих працівники міліції затримали за місцем проживання. Чоловік не заперечував факту побиття і розповів усе, що відбулося. Це підтвердила і його дружина.

Напередодні трагедії потерпіла разом зі своїм співмешканцем розпивали на кухні спиртні напої, а її дочка з чоловіком у кімнаті дивилися телевізор. Випивши зайвого, теща вирішила з’ясувати з зятем стосунки. Слово за словом і між 57-річною жінкою та її зятем виникла сварка. На захист жінки з кухні вийшов її сп’янілий співмешканець. У руках він тримав ніжку від кухонного стола та замахнувся нею на зятя. Молодий чоловік ухилився від удару і вихватив у нападника дерев’яну палицю, якою вдарив нападаючого по голові. Захищаючи співмешканця, удар припав і тещі по руці. Побачивши, що в тестя розбита голова, зять викликав швидку допомогу. Затриманий стверджує, що це сталося випадково, і він не хотів спричинити травм тестю.

В діях затриманого вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.