«Розстріляного» Школу судитимуть «за честь і гідність» його кривдника

Суд таки розгляне справу за позовом директора розважального комплексу «Гостевія» Олега Гладька та його доньки до подружжя Миколи та Тетяни Школа про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

«Колегія суддів апеляційцного суду відправила справу захисту честі, гідності та ділової репутації, оцінену бізнесменом Олегом Гладьком у 650 тисяч гривень, на розгляд по суті. Вирішили, що чекати розв’язки в кримінальній історії сусідів, які посварилися до стрілянини майже рік тому, більше нема сенсу», - повідомляють «20 хвилин».

Вперше розглянути по суті дану справу Вінницький суд спробував 12 грудня.

На думку позивачів, подружжя поширило недостовірну інформацію, розповідаючи журналістам про стрілянину, вчинену п. Гладьком та конфліктні стосунки зі своїм сусідом до та після згаданого інциденту.

Сума позовних вимог Гладьків до подружжя Школа - 650 тисяч гривень. З них 400 тисяч - це матеріальна шкода, яку, як ідеться в позовній заяві, завдано О. Гладьку «внаслідок піар кампанії відповідачів».

«Саме таких збитків він зазнав внаслідок того, що деякі його партнери та контрагенти відмовилися співпрацювати із ним через його «непорядність, злочинну і злодійську поведінку» ретельно висвітлені відповідачами в засобах масової інформації», - йдеться у позовній заяві.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, за клопотанням представника відповідачів адвоката Сніжани Чубенко, яка водночас представляє інтереси подружжя Школа у кримінальній справі щодо стрілянини, 12 грудня минулого року суд ухвалив провадження по цивільній справі за позовом О.Гладька призупинити до набуття сили рішення суду за кримінальною справою, порушеною за фактом стрілянини.

Адвокат відповідачів просив призупинити провадження, позаяк слухання справи може порушити таємницю слідства по кримінальній справі, а рішення суду «по криміналу» може вплинути і на розгляд цивільної справи.