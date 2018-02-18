Внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО сьогодні зазнав поранення один український воїн - штаб

Загалом протягом дня зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ.

Внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО сьогодні зазнав поранення один український воїн.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Загалом протягом дня зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. В тому числі, використовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожШтаб АТО повідомив про загибель українських морпіхів: тіла знайдені у місці проживання«На Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці оборони.