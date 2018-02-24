Бойовики на Луганщині вгатили із забороненої артилерії: пошкоджено майно мирних жителів
01:51, 24 лютого 2018Війна
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Внаслідок обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське, а у районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували артилерійські системи калібру 152-мм.
REUTERS
На Луганському напрямку, близько 21.00 години 23 лютого бойовики обстріляли позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 мм.
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Як повідомляє прес-центр штабу АТО, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів.
«Водночас, у районі населеного пункту Підлісне, противник застосував проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм. Інформація про наслідки ворожих обстрілів уточнюється», – йдеться в повідомленні.
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