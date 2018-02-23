Бойовики продовжуть активно обстрілювати позиції сил АТО: загинув український військовий

Ще один український захисник був поранений.

Минулої доби сили агресора продовжили обстріли позицій української армії. Протягом доби бойовики здійснили 19 прицільних обстрілів.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги.

Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі"Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового. Також, із озброєння БМП і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки.На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по наших позиціях поблизу Новотроїцького і Пісків", йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український боєць, ще один захисник був поранений.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі, поблизу окупованого Докучаєвська, українські військові знищили бойову машину піхоти проросійських терористів.