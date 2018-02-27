Заважав Захарченку: у "ДНР" затримали "міністра енергетики"
22 працівники "Міністерства вугілля та енергетики "ДНР" затримані за підозрою в розкраданні коштів на суму понад ста мільйонів рублів".
Про це повідомили у прес-службі "МВС "ДНР".
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"Встановлено, що міністр вугілля та енергетики Донецької народної республіки Едуард Голенко з метою незаконного особистого збагачення створив організовану злочинну групу, учасники якої під виглядом поставки товарно-матеріальних цінностей і надання послуг здійснювали розкрадання грошових коштів державних підприємств, підконтрольних Міністерству вугілля та енергетики "ДНР", - йдеться у заяві.
Зазначимо, що раніше прихильник "ДНР" Костянтин Долгов повідомляв, що на місце Голенка Захарченко та Тимофєєв хочуть поставити свою людину - Сосновського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що через свідчення екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького у Росії заарештували генерального директора корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Олега Мкртчана.
За інформацією ЗМІ, кримінальна справа може бути пов'язана з розкраданням частини коштів, виданих ІСД у вигляді кредитів російськими банками кілька років тому. Гроші могли вивести через офшорні компанії і викрасти.