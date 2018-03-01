Журналіст про набрід - двигун "русской весни": героїня "Новоросії" виявилася шахрайкою і наркоманкою

Від самого початку формування сепаратистів в основному туди йшов всякий непотріб, який не зміг знайти себе в житті, зазначив журналіст.

У ході обміну полоненими, якій відбувся перед Новим роком, українська сторона передала "ДНР" співучасницю бойовиків Світлану Акімченкову, яка в 2014 році переховувала у себе терориста.

Про це у своєму блозі повідомив журналіст Денис Казанський.

"Зі звільненої дівчини в Донецьку пропаганда одразу стала ліпити героїню-мученицю. У хід пішов звичайний в таких випадках набір штампів про несправедливі переслідування і страшні тортури в полоні", - йдеться у його повідомленні.

За словами журналіста, Акімченкову стали кликати на ефіри сепаратистських телеканалів, написали про неї кілька статей.

Він звернув увагу на статтю в "Комсомольській правді", в якій розповідається про те, як донеччани в єдиному пориві кинулися допомагати колишній "ув'язненій фашистами".

Зокрема, розповідається про те, як допомагати Світлані Акімченковій взялася прихильниця "ДНР" Вікторія Іванова.

"Вона взяла на себе роль практично хресної цієї дівчини. За короткий час спільними зусиллями були куплені необхідні ліки, донеччани несли ковдри, постіль, посуд, одяг, побутову хімію, а також зібрали гроші для Свєти", — йдеться в статті.

Журналіст показав фото зі статті. На ньому Вікторія Іванова (зліва) та Світлана Акімченкова:



"Але потім щось пішло не так. Через місяць після виходу статті Іванова написала у себе у Фейсбуці, що більше не хоче допомагати Акімченковій, тому що "героїня Новоросії" виявилася шахрайкою і наркоманкою", - зазначив Казанський.

"Світлана вживає амфетамін, є свідки того, як купувала, як вживала, причому робила це прямо у публічному місці громадського харчування, мабуть, було несила. Моєму синові вона особисто розповідала про те, що вживала наркотики і до СІЗО.

Але підтвердження цьому я знайшла набагато пізніше, я відреклася від неї тому, що бачила куди і на що йдуть ваші кревні: таксі, ресторани, салон, манікюр, коханець у профілакторії, якому Світла накривала галявини за ваш рахунок. А її залежність від наркотиків — це остання крапля", — написала Вікторія Іванова.

"Насправді нічого нового, звичайно, не сталося. Підтверджується саме те, про що я завжди і писав. Від самого початку формування сепаратистів в основному йшов всякий непотріб, який не зміг знайти себе в житті... Двигуном "русской весни", яка почалася на Донбасі рівно 4 роки тому, були саме такі свєти акімченкови — гопники, урки, наркомани, божевільні фанатики та інше соціальне дно", - пише журналіст.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.