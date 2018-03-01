"Може з'явитися ще більше проросійських сил": волонтер озвучив мінуси введення миротворців на Донбас

Після появи миротворців на сході України в політикумі країни може з'явитися ще більше проросійських сил, вважає волонтер, що воював на Донбасі .

Волонтер, який воював в зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай вважає, що мінусом введення миротворчих сил на Донбас може бути неготовність українського суспільства до примирення з колабораціоністами.

Після появи миротворців на сході України в політикумі країни може з'явитися ще більше проросійських сил, розповів активіст на чаті в "Главреді".

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"Адже, згідно з Мінськими угодами, після того, як контроль над кордонами отримає українська сторона, ми будемо змушені проводити вибори вже на підконтрольній нам території, в які однозначно втрутиться РФ через афілійовані з нею проросійських олігархів", — зазначив співрозмовник.

Також "ми повинні будемо провести амністію, під яку потрапить велика кількість ворогів українського народу". "Все це дуже непопулярні рішення в суспільстві, до яких я не впевнений, що воно готове", — додав екс-боєць спецоперації.

"Плюс, після повернення контролю над територіями, нам потрібно буде їх відновлювати, що спричинить просто величезні ресурси, навіть за допомогою міжнародного співтовариства", — підкреслив Гай.

За його словами, населення захопленої частини Донбасу, "як показала практика, готове сприймати навіть інопланетян, тільки б запанував мир". "Вони сприймуть будь-кого, хто забезпечить їм мир, дасть робоче місце і нормальну зарплату, і пенсію", — заявив волонтер.

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Активіст сказав, що миротворці на Донбасі не є панацеєю. "Просто треба розуміти, що все світове співтовариство шукає шляхи вирішення цієї проблеми — першої війни на європейському континенті в XXI столітті. І всі шукають такий метод, щоб не почалася велика війна. І щоб він був законний, в рамках міжнародного права", — пояснив волонтер.

Колишній боєць зазначив, що, "на жаль, таких механізмів не дуже багато". "Не впевнений, що миротворці туди зайдуть, оскільки це буде можливо тільки у випадку, якщо звідти вийде Росія", — зазначив він.

"І навіть якщо б Росія хотіла вивезти звідти сотні танків, які вона туди загнала, я не впевнений, що Путін (президент РФ Володимир Путін — Ред.) дозволить створити ситуацію, коли на деокупований Донбас прибудуть міжнародні слідчі, розслідувати злочини Росії проти людства. Це дуже невигідна ситуація для Путіна, смертельно", — стверджує співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, на розгортання миротворчої місії на Донбасі буде потрібно як мінімум 6-10 місяців.