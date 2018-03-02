Доба в АТО: бойовики ведуть обстріли з мінометів, жоден військовий не постраждав
07:29, 02 березня 2018Війна
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Загалом, минулої доби, агресор провів 2 прицільних обстріли позицій Збройних сил України.
Ілюстрація / REUTERS
Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили здійснювати обстріли в бік українських захисників.
Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, на Луганському напрямку, противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік позицій військових 10 мін.
На Донецькому напрямку, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків.
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"На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Загалом, минулої доби, агресор провів 2 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав", - додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики мінами обстріляли Луганське.
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