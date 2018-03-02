Доба в АТО: бойовики ведуть обстріли з мінометів, жоден військовий не постраждав

Загалом, минулої доби, агресор провів 2 прицільних обстріли позицій Збройних сил України.

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили здійснювати обстріли в бік українських захисників.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, на Луганському напрямку, противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік позицій військових 10 мін.

На Донецькому напрямку, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків.

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"На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Загалом, минулої доби, агресор провів 2 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики мінами обстріляли Луганське.