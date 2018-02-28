На Донбасі бойовики мінами обстріляли Луганське, поранено військового

Протягом минулої доби бойовики застосували міномети, заборонені Мінськими домовленостями, не лише по позиціях захисників України, але й по населеному пункту.

На Донбасі бойовики у вечірній час випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82-мм по населеному пункту Луганське, поранено військового.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Оскільки обстріл відбувся затемна, наслідки заподіяної шкоди поки невідомі. Зараз військовослужбовці Збройних Сил України з’ясовують чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення.

Загалом, минулої доби, агресор провів 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Протягом минулої доби бойовики застосували міномети, заборонені Мінськими домовленостями, не лише по позиціях захисників України, але й по населеному пункту.

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"На Луганському напрямку противник активізувався на Світлодарській дузі. У цьому районі російсько-окупаційні війська понад чотири години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Світлодарська та випустили понад 200 мін різних калібрів. 120-мм міномети загарбники застосували поблизу Луганського і Троїцького, а неподалік Новоолександрівки – обстрілювали наші позиції із мінометів калібру 82-мм і гранатометів", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку порушень припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ, який помітив гаубиці.