В зоні АТО затримано бойовика з російським паспортом

04:09, 05 березня 2018
Війна
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Бойовик мав при собі російський паспорт / фото facebook.com/57InfantryBrigade

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Військовослужбовці 57 бригади захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Російської Федерації. Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм та готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті в черговий раз показали, хто воює на стороні незаконних самоутворень, і яка в Україні "громадянська війна", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #АТО#Донбас#війна#бойовик#російський паспорт