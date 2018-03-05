В зоні АТО затримано бойовика з російським паспортом

Військові 57-ї бригади захопили в полон бойовика, який виявився громадянином Російської Федерації.

Військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина Росії.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Військовослужбовці 57 бригади захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Російської Федерації. Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм та готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті в черговий раз показали, хто воює на стороні незаконних самоутворень, і яка в Україні "громадянська війна", - йдеться у повідомленні.