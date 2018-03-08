Доба в АТО: бойовики використовували крупнокаліберні кулемети, поранений український боєць

На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї позиції сил АТО в районі Красногорівки.

За минулу добу, 7 березня, бойовики 3 рази порушили режим тиші – один військовослужбовець отримав поранення. Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. Читайте такожНа Донбасі внаслідок обстрілу поранено військового "Повного припинення режиму тиші немає. Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати українських захисників до бойових протистоянь", – йдеться у звіті. На Луганському напрямку противник з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь біля Луганського, з великокаліберних кулеметів – біля Троїцького. На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї позиції сил АТО в районі Красногорівки.

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