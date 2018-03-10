На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів поранено одного українського бійця – штаб АТО

Від початку доби проросійські бойовики тричі порушували перемир’я.

На Донбасі сьогодні проросійські бойовики тричі порушували перемир’я, внаслідок обстрілів поранень зазнав один український боєць.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях Збройних сил України у районі населених пунктів Новгородське та Малинове.

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На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного.

«Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу», - зазначили у штабі.