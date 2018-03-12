Бойовики заборонили попередній продаж квитків на автобуси з Луганська до Станиці Луганської – ЗМІ

09:26, 12 березня 2018
Війна
506 0
Жителі окупированного Луганська скаржаться на нові знущання бойовиків "ЛНР" / Роман Кошмал

Бойовики «ЛНР» від сьогоднішнього дня заборонили попередній продаж квитків на автобуси з Луганська на підконтрольну Україні територію в Станицю Луганську.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на інформацію місцевих жителів.

"Намагалася купити квиток на 14 березня, але не змогла. Сказали, не продають, натовп людей на автовокзалі", - розповіла журналістам луганчанка Марина, ім'я якої змінили в цілях безпеки.

За інформацією іншого джерела, продаж квитків поки припинено на два дні.

"Ніхто нічого не пояснює. Вони (бойовики, - ред.) просто знущаються з нас, багато хто намагається виїхати в порядку живої черги", - додав він.

Напередодні повідомлялося, що співробітники ДАІ РФ змушують жителів тимчасово окупованих територій Донецької області міняти автомобільні номери так званої «ДНР» на українські.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ЛНР#Луганськ