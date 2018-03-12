Бойовики заборонили попередній продаж квитків на автобуси з Луганська до Станиці Луганської – ЗМІ

На луганському автовокзалі утворився натовп, багато хто намагається виїхати в порядку живої черги.

Бойовики «ЛНР» від сьогоднішнього дня заборонили попередній продаж квитків на автобуси з Луганська на підконтрольну Україні територію в Станицю Луганську.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на інформацію місцевих жителів.

"Намагалася купити квиток на 14 березня, але не змогла. Сказали, не продають, натовп людей на автовокзалі", - розповіла журналістам луганчанка Марина, ім'я якої змінили в цілях безпеки.

За інформацією іншого джерела, продаж квитків поки припинено на два дні.

"Ніхто нічого не пояснює. Вони (бойовики, - ред.) просто знущаються з нас, багато хто намагається виїхати в порядку живої черги", - додав він.

Напередодні повідомлялося, що співробітники ДАІ РФ змушують жителів тимчасово окупованих територій Донецької області міняти автомобільні номери так званої «ДНР» на українські.