Бойовики сьогодні двічі порушили перемир’я, жоден український воїн не постраждав - штаб
Російсько-окупаційні війська сьогодні двічі порушили перемир’я в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі, жоден український воїн не постраждав.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 12 березня.
На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Новгородське.
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На Донеччині, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти застосували 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети поблизу Павлополя.
«Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військові неухильно дотримуються умов перемир’я», - наголосили у штабі.