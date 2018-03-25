Прикордонники: бойовики ОРДЛО не перевели роботу пропускних пунктів на літній час

Наразі автомобільних заторів перед КПВВ вдалось уникнути.

Державна прикордонна служба після переходу України на літній час сьогодні, 25 березня, вчасно розпочала роботу щодо пропуску осіб та транспортних засобів в контрольних пунктах Донецької та Луганської областей, проте найманці так званих ДНР та ЛНР не змінили графік своєї роботи та почали пропускні операції на годину пізніше.

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Як повідомили у Держприкордонслужбі, на даний час накопичень транспортних засобів перед КПВВ вдалось уникнути через вихідний день.

У той же час, громадян закликають враховувати цю інформацію для планування поїздок, адже труднощі можуть виникнути ввечері перед закриттям КПВВ та з початком нового робочого тижня.

Держприкордонслужба обіцяє відслідковувати та повідомляти громадськість про ситуацію, що склалася, на своїх інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, в ніч на 25 березня Україна перейшла на літній час - о третій годині ночі стрілки годинника необхідно було перевести на одну годину вперед.