Прикордонники: бойовики ОРДЛО не перевели роботу пропускних пунктів на літній час

11:49, 25 березня 2018
Війна
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У бойовиків &quot;проспали&quot; переведення графіку КПВВ на літній час / УНІАН

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Як повідомили у Держприкордонслужбі, на даний час накопичень транспортних засобів перед КПВВ вдалось уникнути через вихідний день.

У той же час, громадян закликають враховувати цю інформацію для планування поїздок, адже труднощі можуть виникнути ввечері перед закриттям КПВВ та з початком нового робочого тижня.

Держприкордонслужба обіцяє відслідковувати та повідомляти громадськість про ситуацію, що склалася, на своїх інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, в ніч на 25 березня Україна перейшла на літній час - о третій годині ночі стрілки годинника необхідно було перевести на одну годину вперед.

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Теги: #ОРДЛО#КПВВ#літній час