У ніч на неділю стрілки годинників "посунулися" на годину вперед.

В ніч на 25 березня Україна перейшла на літній час - о третій годині ночі стрілки годинника необхідно було перевести на одну годину вперед.

Таким чином, перехід на літній час «з'їдає» один годину. Слід зазначити, що більшість сучасних гаджетів і техніки переходять на літній час автоматично.

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Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3: 00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4.00 на 1 годину назад.

При цьому перехід кожен раз затверджується окремим наказом Мінекономрозвитку. Нагадаємо, зміни в часі негативно позначаються на самопочутті деяких людей. Можуть викликати: депресію, дратівливість, стомлюваність і зниження працездатності. Уникнути цього можна, дотримуючись простих правил.