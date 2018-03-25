У штабі повідомляють про загострення ситуації на Донбасі

Бойовики суттєво збільшили кількість обстрілів оборонних позицій військовослужбовців ЗСУ.

Штаб антитерористичної операції повідомляє про загострення ситуації на лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях порівняно з останніми днями.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«На лінії зіткнення зафіксовано загострення ситуації порівняно з останніми днями. Бойовики російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів оборонних позицій військовослужбовців Збройних сил України», - сказав він.

Речник нагадав, що минулої доби бойовики здійснили 13 прицільних обстрілів, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети.

За його словами, внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не був поранений та не зазнав травм.

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«Проте 24 березня в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, внаслідок необережного поводження з боєприпасами один військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям. Ще одного з пораненнями було доставлено до лікувального закладу», - додав Праута.

За його словами, воїн отримав необхідну медичну допомогу, але його стан важкий.

«Триває з’ясування обставин інциденту», - підкреслив речник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників в зоні проведення антитерористичної операції. Бойовики вели вогонь на Донецькому напрямку по українських укріпленнях у районі Кам’янки, Лебединського, Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населених пунктів Троїцьке та Щастя.