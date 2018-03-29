Хуг закликав не стріляти у безпілотники спостерігачів на Донбасі

Безпілотники дальнього радіусу дії будуть здійснювати польоти як над Донецькою, так і Луганською областями по обидва боки лінії зіткнення, і в тому числі у нічний час.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг закликає усіх підписантів Мінських угод - Російську Федерацію та Україну - не заважати СММ у застосуванні безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії для здійснення спостереження на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу в окупованому Донецьку.

Хуг відзначив: "Наші патрулі постійно, як і раніше, активно зупиняються сторонами з обох сторін лінії розмежування". Також він нагадав, що міни та інші перепони продовжують перешкоджати місії здійснювати її роботу із спостереження.

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У цьому зв'язку представник СММ сказав, що місія вчора відновила можливості щодо застосування безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії, які мають дальність польоту понад 160 км.

Він сказав, що ці безпілотники дальнього радіусу дії будуть здійснювати польоти як над Донецькою, так і Луганською областями по обидва боки лінії зіткнення, і в тому числі у нічний час.

"Враховуючи те, що Мінськими угодами передбачено застосування безпілотних літальних апаратів та інших технічних засобів дистанційного спостереження Спеціальної моніторинговою місією, ми закликаємо підписантів цих угод не втручатися у роботу цих технічних можливостей шляхом загроз чи пострілів, або іншим чином", - наголосив Хуг.

"Безпека і захист наших спостерігачів залишаються нашим найвищим пріоритетом", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня СММ відновила застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) дальнього радіусу дії, які здійснюватимуть польоти над Донецькою та Луганською областями.