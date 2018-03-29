Місія ОБСЄ запустить безпілотники у важкодоступні райони Донбасу

За допомогою цих безпілотників можна здійснювати спостереження у важкодоступних для наземного патрулювання районах.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) відновлює застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) дальнього радіусу дії, які здійснюватимуть польоти над Донецькою та Луганською областями.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 330 вибухів на Донбасі

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, CММ використовує БПЛА та інші технічні засоби задля подолання створюваних сторонами перешкод у здійсненні моніторингу безпекової ситуації на сході України.

«Застосування таких технічних засобів, як безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії, дозволяє СММ розширити свою діяльність із моніторингу ситуації, зокрема у важкодоступних для наземного патрулювання районах або місцях, де наші спостерігачі стикаються з обмеженнями, погрозами та іншими ризиками», - зазначив перший заступник голови СММ Александр Хуг.

«З огляду на те, що Мінські домовленості передбачають застосування місією безпілотних літальних апаратів та інших технічних засобів, ми очікуємо, що сторони як підписанти домовленостей не втручатимуться в роботу цих безпілотних літальних апаратів шляхом глушіння сигналу, стрільби або іншим чином», - наголосив Хуг.

У повідомленні сказано, що результати спостережень безпілотників висвітлюватимуться у щоденних звітах місії.

Також сказано, що постачанням, експлуатацією та обслуговуванням БПЛА дальнього радіуса дії Camcopter S-100 займається зовнішній постачальник згідно з договором про надання послуг, укладеним з ОБСЄ. Водночас БПЛА залишаються під повним операційним контролем СММ, а зібрані ними дані є власністю ОБСЄ і призначені виключно для використання організацією.

Зазначається, що безпілотники із дальністю польоту понад 160 км будуть у рівній мірі здійснювати польоти над Донецькою і Луганською областями по обидва боки лінії зіткнення, у тому числі в нічний час, коли наземне патрулювання обмежене з міркувань безпеки.