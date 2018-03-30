Російські окупанти наприкінці квітня планують провести мобілізацію серед населення Донбасу - розвідка

Окупанти планують призвати до незаконних збройних формувань від 500 осіб.

Російські окупанти наприкінці квітня планують провести мобілізацію серед населення Донбасу з метою призову до незаконних збройних формувань понад 500 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей застосовує все більш підступні способи, щоби примусити місцеве населення проходити так звану військову службу у складі з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів окупаційних військ", - заявив Гуцуляк.

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За його словами, наприкінці квітня цього року передбачається чергова так звана мобілізація громадян на військові збори, які проводитимуться на базі підрозділів російських окупаційних військ.

"Списки кандидатів на збори так званими "військовими комісаріатами" вже передано до так званих місцевих правоохоронних органів. У зв'язку з цим почастішали випадки вилучення цими "правоохоронцями" у перспективних резервістів під будь-якими незначними приводами паспортів та військових квитків для подальшого оформлення призову на так звану військову службу", - заявив Гуцуляк.

За даними розвідки, у такий спосіб в окремих населених пунктах планується призвати до російських окупаційних військ від 500 і більше осіб.