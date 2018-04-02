Бойовики знайшли тіло зниклого на Донбасі українського військового

Тіло виявили представники російсько-окупаційних військ і передали українським військовим, повідомив представник штабу.

Бойовики знайшли тіло військовослужбовця, зниклого з військової частини в зоні проведення антитерористичної операції 29 березня.

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Про це Українській правді повідомив прес-секретар штабу АТО Олег Сушинський. "29 березня під час перевірки наявності особового складу виявив його відсутність. Тривали першочергові пошукові заходи, тіло виявили представники російсько-окупаційних військ і передали українським військовим", - розповів прес-секретар.

За його словами, після проведення судово-медичної експертизи, процесу пізнання та оформлення відповідних документів представники гуманітарного проекту ВСУ "Евакуація 200" доставили тіло до місця поховання.

Як повідомлялося, 29 березня в одному з військових підрозділів сил антитерористичної операції зник військовослужбовець.