Бойовики продовжують зривати Пасхальне перемир'я на Донбасі: за добу 20 обстрілів

08:05, 03 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по нашим укріпленням в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї були обстріляні захисники шахти Бутівка. Також гранатомети бойовики застосували по наших позиціях неподалік Кам'янки та Авдіївки, а крупнокаліберні кулемети - неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Талаківки, Павлополя, Гнутово, Водяного і Широкіно.

На Луганському напрямку режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався в повній мірі.

Жоден український військовослужбовець не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, за три роки війни на Донбасівід вибухонебезпечних предметів загинули 2558 цивільних.

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Теги: #АТО#обстріли