За три роки війни на Донбасі від вибухонебезпечних предметів загинули 2558 цивільних осіб (відео)

У Міноборони зазначили, що навіть очищені від мін і снарядів території не можна вважати цілком безпечними.

За час війни на сході України з квітня 2014 року було знищено 346 тисяч вибухонебезпечних предметів, які були виявлені на території Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров.

"З початку бойових дій (з 2014 року) було перевірено близько 26 тисяч гектарів території і знищено понад 346 тисяч вибухонебезпечних предметів", - сказав Комісаров.

За його словами, "кожний з цих вибухонебезпечних предметів може нести загрозу мінімум 10 особам".

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"На сьогоднішній день територія, яка підконтрольна українській владі, орієнтовно забруднена вибухонебезпечними предметами - це близько 7 тис. квадратних кілометрів. Територія, яка на сьогоднішній день тимчасово непідконтрольна українській владі, орієнтовано забруднена вибухонебезпечними предметами - приблизно 9 тис. кв. км", - заявив Комісаров.

Він сказав, що загалом йдеться про територію близько 16 тис. кв. км, на якій існує загроза для цивільного населення.

При цьому полковник підкреслив, що очищені території не можна вважати повністю очищеними і переданими у безпечне користування місцевим громадам.

"Зазначене пов'язано з тим, що незважаючи на неодноразові домовленості в Мінському процесі про припинення вогню, у нас і досі тривають повторні обстріли нашої території, що в значній міні повторно забруднює ці території", - сказав Комісаров.

Як повідомив полковник, станом на кінець березня цього року 273 військовослужбовці загинули внаслідок вибухів мін та боєприпасів, що спочатку не розірвалися. Ще близько тисячі військових було поранено.

Також він навів дані, отримані від Управління Верховного комісара ООН з прав людини: за період конфлікту з 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули щонайменше 2558 цивільних осіб, з них 242 дитини.

Окремо він сказав, що відповідно до заключень ООН, існує середньостатистична цифра щодо того, скільки може знадобитися часу на розмінування територій. "Один рік війни - це десять років розмінування. Можна собі порахувати, скільки це буде для нас. Але враховуючи те, що це можна прискорити, мобілізувавши всі зусилля нашої держави і роблячи відповідні кроки в цьому напрямі, в тому числі законодавчі кроки, то я думаю, що цей термін – 40 років – можна зменшити", - заявив Комісаров і додав, що згідно з досвідом іноземних країн, на розмінування територій йде не один рік.

Раніше в СБУ назвали кількість зниклих безвісти українців за час війни на Донбасі. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в результаті конфлікту 403 громадянина України вважаються зниклими.