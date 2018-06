Війська РФ розміщено для раптового вторгнення до України - дослідження

Російські військові добре підготувались, щоб без попередження провести звичайну війну в Україні і гібридну війну в країнах Балтії.

Лідери США та європейські союзники не готові до того, що Путін замислив у війні з Україною та країнами Балтії, зазначає американський аналітичний центр Institute for the Study of War в своєму дослідженні "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил».

Про це пише Голос Америки.

Російські військові добре підготувались, щоб без попередження провести звичайну війну в Україні і гібридну війну в країнах Балтії.

Російські наземні сили було розміщено, або реорганізовано для проведення військових дій без попередження в тому регіоні, наголошують аналітики. В країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, подібно до того, що вони робили.

Також Кремль розмістив декілька підрозділів вздовж російсько-українського кордону, але не зробив цього біля країн Балтії. Біля кордону з Україною розташовано три механізовані підрозділи, в той час, як в балтійському регіоні розміщено лише один десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення.

В 50 милях від кордону України, Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами.

Аналітики закликали США та союзників переоцінити найімовірніші сценарії дій Росії і переглянути військові та невійськові інструменти, необхідні для захисту союзників НАТО та України від можливої російської агресії.

