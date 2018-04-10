Опубліковано відео випробувань нового українського ракетного комплексу "Вільха"

Раніше президент поставив завдання завершити процес випробувань та розпочати виробництво ракетного комплексу "Вільха" у 2018 році.

В Одеській області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов й розмістив на своїй сторінці у Facebook відео випробувань.

Читайте такожСерійне виробництво ракет "Вільха" почнеться після випробувань у березні - Турчинов

Раніше Турчинов повідомив, що випробування "Вільхи" триватимуть у декілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.

Секретар РНБО пояснив, що ракети запускатимуться в повному бойовому спорядженні. Турчинов наголосив, що після завершення цих масштабних випробувань ракетні комплекси "Вільха" будуть взяті на озброєння, а підприємства ОПК почнуть їхнє серійне виробництво.