Опубліковано відео випробувань нового українського ракетного комплексу "Вільха"
В Одеській області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов й розмістив на своїй сторінці у Facebook відео випробувань.
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Раніше Турчинов повідомив, що випробування "Вільхи" триватимуть у декілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.
Секретар РНБО пояснив, що ракети запускатимуться в повному бойовому спорядженні. Турчинов наголосив, що після завершення цих масштабних випробувань ракетні комплекси "Вільха" будуть взяті на озброєння, а підприємства ОПК почнуть їхнє серійне виробництво.