Опубліковано відео випробувань нового українського ракетного комплексу "Вільха"

15:14, 10 квітня 2018
Війна
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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов й розмістив на своїй сторінці у Facebook відео випробувань.

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Раніше Турчинов повідомив, що випробування "Вільхи" триватимуть у декілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.

Секретар РНБО пояснив, що ракети запускатимуться в повному бойовому спорядженні.  Турчинов наголосив, що після завершення цих масштабних випробувань ракетні комплекси "Вільха" будуть взяті на озброєння, а підприємства ОПК почнуть їхнє серійне виробництво.

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Теги: #випробування#Турчинов#Одеська область#ракетний комплекс Вільха