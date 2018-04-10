"Кращий за російський "Смерч": в Україні почалися випробування ракетного комплексу "Вільха" (фоторепортаж)

Вітчизняний ракетний комплекс «Вільха» за всіма показниками кращий за російський аналог «Смерч», зазначив секретар РНБО.

На півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха».

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, інформує прес-служба відомства.

За словами Турчинова, державні випробування «стали фіналізацією масштабного проекту українських вчених, конструкторів та виробничників».

«Завдяки зусиллям усіх, хто працював над цим проектом, ми отримали потужну ракетну зброю, яка за всіма показниками краща за російський аналог «Смерч»», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО повідомив, що випробування триватимуть у декілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.

Він пояснив, що ракети запускатимуться в повному бойовому спорядженні.

«Ураховуючи керованість ракет, для кожної з них буде визначено окремі цілі на різній дальності», - додав секретар РНБО.

Турчинов наголосив, що після завершення цих масштабних випробувань ракетні комплекси «Вільха» будуть взяті на озброєння, а підприємства ОПК почнуть їхнє серійне виробництво.

Читайте такожЕксперт пояснив значення недавніх ракетних стрільб України біля Криму

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко заявив про успішні випробування вітчизняного ракетного комплексу «Вільха».

17 січня 2018 року на засіданні РНБО президент поставив завдання завершити процес випробувань та розпочати виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.

Ще у серпні 2016 року радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що українські військові провели перший запуск нової ракети. При цьому він зауважив, що інформація про те, якого типу була ця ракета, засекречена.

Своєю чергою військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, це були випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».