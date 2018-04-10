Доба в АТО: бойовики 35 разів відкривали вогонь, троє українських військових поранені

Окупанти застосовували гранатомети, міномети, кулемети і озброєння БМП.

За минулу добу незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь на Донбасі. Троє українських військових отримали поранення. Про це вранці 10 квітня повідомив прес-центр штабу АТО.

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Згідно зі звітом, на донецькому напрямку сепаратисти використовували міномети, кулемети і озброєння БМП біля Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки, Кам'янки, Опитного, Мар'їнки, Водяного, Авдіївки, Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісок, Павлополя, шахти "Бутівка" і Харчовика.

На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Світлодарська, Катеринівки та Луганського, йдеться в повідомленні.